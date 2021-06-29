"Глава Адыгеи отметил, что нацпроект даст региону уникальную возможность реализовать проект "Лагонаки", который окажет существенное влияние как на сферу туризма, так и на экономику в целом. Рост ВРП Адыгеи составит 7%, будет создано 2 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций — 23 млрд рублей", — говорится в сообщении правительства республики.

Отмечается, что в рамках реализации проекта экокурорта будет создана обеспечивающая инфраструктура, и также планируется строительство аэропорта в Майкопе, в районе станицы Ханская.

"Сейчас около 460 тыс. человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. С другой стороны, аэропорт разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристическим потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, — объективная необходимость", — цитирует пресс -служба правительства Кумпилова.

В сообщении также уточняется, что в рамках нацпроекта ведется разработка плана по реализации других туристических проектов на территории региона.

Ранее сообщалось, что на курорте планируют построить трех-, четырех- и пятизвездочные гостиницы с общим номерным фондом в 2,5 тыс. номеров, длина трасс составит около 40 км с потенциальным увеличением.