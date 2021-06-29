"Спустя 7 лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки", — написал Чибис на своей странице в соцсети.

На протяжении четырех месяцев шесть реставраторов занимались восстановлением скелета, после чего привезли на побережье Баренцева моря.

"Здесь он займёт достойное место на долгие годы и определенно станет еще одним магнитом для гостей Заполярья", — подчеркнул Чибис.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".