"Круглосуточная экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию расположилась в аэровокзальном комплексе аэропорта Сочи на первом этаже в секторе С", — говорится в сообщении.

Результат исследования пассажир может получить уже через два часа. Вылетающим пассажирам, желающим сдать тест ПЦР, рекомендуется прибыть в аэропорт Сочи не позднее 3-4 часов до окончания регистрации на рейс.

"Результат теста можно получить лично. Также при желании он может быть направлен на электронную почту пассажира. Содержание письма будет переведено на английский язык", — сообщает пресс-служба.

В связи с действующим режимом повышенной готовности в Краснодарском крае до 1 октября в аэропорту Сочи пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Также обязательно соблюдение социальной дистанции в терминалах.

В аэропорту проводится регулярная санитарная обработка металлических поверхностей аэровокзального комплекса, на входе в терминал в зонах досмотра организована бесконтактная термометрия всех пассажиров и гостей.