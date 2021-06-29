"Замечания, возникшие по пансионату "Велегож", устранены. Лагерь принят муниципальной комиссией с участием представителей контрольно-надзорных органов, а также сотрудников Минтруда", — приводятся в сообщении слова министра труда и соцзащиты Андрея Филиппова.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин жестко раскритиковал действия чиновников, допустивших к работе с нарушениями пансионат "Велегож" для приема детей в летний оздоровительный период.

Пансионат был принят, но с замечаниями от МЧС, Заокской райбольницы и администрации района, о чем был составлен акт.

"Структуры, ответственные за подготовку летних лагерей, санаториев и баз отдыха, должны подходить к своим обязанностям со всей серьёзностью. Но уже в первые дни заезда в пансионат "Велегож" выяснилось, что не всё было сделано на должном уровне. Есть вопросы и к пожарной безопасности, и к соблюдению санитарных норм, и к питанию, и к водоснабжению", — сказал Дюмин.

По фактам нарушений было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

Также по итогам прокурорской проверки в отношении руководства пансионата "Велегож" возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным региональной прокуратуры, в ООО "Пансионат с санаторно-курортным лечением "Велегож" были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, санитарных норм. Из-за ремонта закрыт пищеблок пансионата, в отдельных корпусах обнаружены порывы водопроводных сетей и неисправности раковин и душевых. Также выявлены дефекты конструктивных элементов помещений, в которых проживают дети.

Кроме того, в пансионате отсутствовала кнопка экстренного вызова полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации, охранники не имели спецсредств и средств связи.

В пансионате летом проживают дети от 7 до 15 лет.