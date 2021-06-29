"У некоторых сотрудников лагеря тесты на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты. Несмотря на то, что до завершения смены остается всего три дня, принято единственно правильное решение", — написал Грибов.

Кроме того, по информации зампреда, в связи с болезнью ребенка расформирован один из отрядов в лагере "Молодежный", дети уже дома.

Чем конкретно заболел воспитанник "Молодежного", Грибов не уточнил.

"В случае положительных тестов на COVID-19 у сотрудников детских оздоровительных организаций смены в лагерях будут прерваны незамедлительно. Рисковать жизнями детей не имеем права",- резюмировал Грибов.