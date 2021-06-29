Турмаршрут Петра и Февронии объединит десять историко-географических локаций Рязанской области: из села Ласково, родины Февронии, через Солотчу и Деулино, к усадьбе Потеряевка и далее, через поселок Мурмино, села Панино, Ижевское, Лакаш, Спасск-Рязанский, Сумбулово.

"По замыслу организаторов, мелодия звучания названий населенных пунктов должна сложиться в единую композицию, а маршрут — в туристическую тропу, по которой можно будет отправиться в путешествие от одного-двух дней до пары недель любому человеку", — говорится в сообщении.

Проект стал обладателем гранта министерства культуры РФ и проводится под его эгидой.