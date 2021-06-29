Как сообщила пресс-служба "Аэрофлота", в рамках соглашения лоукостер будет выполнять рейсы под кодом "Аэрофлота" (SU) с 7 июля из "Шереметьево" в Барнаул, Махачкалу, Уфу, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь (с 5 июля) и обратно.

"Сотрудничество с авиакомпанией "Победа" создаёт дополнительные возможности для пассажиров за счёт снижения средних тарифов на перелёты по России и удобства стыковок в аэропорту "Шереметьево" с рейсами "Аэрофлота". Стоимость билета по составному маршруту с пересадкой в базовом аэропорту "Аэрофлота" снизится за счёт сегмента лоукост-плеча", — отмечается в пресс-релизе авиакомпании.

При необходимости пассажирам доступно изменение билета с рейса "Победы" на рейс "Аэрофлота" и наоборот. За полёты "Победой" в рамках соглашения код-шер участникам бонусной программы будут начисляться мили.

"Программа совместных авиаперевозок с лоукостером "Победа" реализуется в рамках стратегии группы "Аэрофлот", которая направлена на развитие авиамобильности населения за счёт повышения доступности перевозок и расширения маршрутной сети. Выбор услуг в "Победе" позволит подобрать оптимальный сервис и для бизнес-сегмента — для тех, кто привык к комфортным перелётам с "Аэрофлотом", — добавляет авиакомпания.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу". По данным сайта "Аэрофлота", в рамках код-шеринговых соглашений перевозчик сотрудничает с 32 иностранными и российскими авиакомпаниями, выполняя совместно с партнерами полеты более чем в 100 городов мира.