"Посольство Португалии в Москве возобновляет оформление краткосрочных шенгенских виз с 28 июня. С этой же даты постепенно возобновится по предварительной записи и деятельность визового центра BLS в Москве. Шенгенские визы будут выдаваться лицам, которые не смогли воспользоваться ранее выданными визами в связи с пандемией, отменой рейсов, закрытием границ, а также обладателям шенгенских виз, выданных ранее на срок не менее двух лет и использованных в соответствии с установленными правилами", — говорится в сообщении.

Как уточняют дипломаты, уже оплаченные, но не использованные визы не подлежат повторной оплате – в таких случаях оплачивается только сбор визового центра.

"Решение о возобновлении выдачи виз не гарантирует их владельцам автоматическое право на поездки в Португалию. Они по-прежнему разрешены тем лицам, чья цель визита соответствует категориям, отнесенным к «важным», то есть по причинам гуманитарного характера, деловым, учебным или представляющим общественный интерес. В этих целях будет необходимо подписание соответствующего обязательства", — подчеркивается в сообщении.

Португальские визовые центры BLS в Москве начали работу с 28 июня по рабочим дням с 9:00 до 16:00. Для их посещения нужна предварительная запись.