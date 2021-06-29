"Введенные ограничения на заселения в гостиницы Краснодарского края вызвали резкий рост числа просмотров объявлений посуточной аренды. Количество просмотров объявлений посуточной аренды квартир в Краснодарском крае с 24 по 27 июня 2021 года (4 дня, как стали известны новые правила) оказалось на 66% больше, чем за 4 дня до (20-23 июня 2021 года)", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что пик спроса пришелся на выходные 26-27 июня — количество просмотров в эти дни оказалось в два раза выше, чем в предыдущие выходные, когда еще не было известно об ограничениях. В ЦИАН отмечают, что тысячи россиян стали мониторить рынок частного жилья на фоне новостной повестки, чтобы оценить альтернативные варианты размещения на черноморских курортах без вакцинации и текстов ПЦР.

"Стоимость проживания в частном секторе Краснодарского края пока фактически не изменилась. С новыми ограничениями во многом столкнулись именно "пакетные" туристы, которые не имеют возможность опционально отменить бронь отеля — приходится аннулировать всю путевку. Однако статистика просмотров объявлений говорит о наличии значительного объема потенциального спроса на частный сектор, что с большой вероятностью приведет к пересмотру прайса в течение нескольких недель", — подчеркнул руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По оценкам экспертов, посуточная аренда жилья может подорожать на 10%.

Как сообщалось, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим постановлением продлил до 1 октября действующий в регионе режим повышенной готовности. Тем же документом установлен ряд ограничений на размещение в организациях санаторно-курортной сферы Краснодарского края, за исключением предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления.

В частности, с 1 июля запрещается размещать отдыхающих без справки о прививке или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения. С 1 августа селить в гостиницы будут только со справкой о прохождении вакцинации либо ПЦР-тесте, если прививка противопоказана по решению медиков.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в понедельник сообщила, что туроператоры ждут роста спроса на объекты размещения в нелегально работающем частном секторе из-за требований ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.