"С сегодняшнего дня в штатном режиме у нас вышли все муниципальные троллейбусные маршруты в Большой Ялте", — сказал Лукашенко.

Он также уточнил, что работают и междугородние маршруты, включая линию Симферополь — Ялта.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Власти Крыма предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей понадобится на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений, наибольший объем средств направят на ремонт дорог.