"Подписано распоряжение правительства о направлении более полумиллиарда рублей на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов спортивно-туристического комплекса Шерегеш. Это одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса, которая была утверждена по поручению президента", — сказал Мишустин на заседании правительства во вторник.

Он напомнил, что в марте подробно обсуждались с представителями бизнеса проблемы, которые сдерживают качественное развитие этого горнолыжного курорта. "К сожалению, туристическая инфраструктура там пока недостаточно развита, хотя у этого региона огромный потенциал. В целом программа модернизации комплекса рассчитана на четыре года, это позволит обеспечить комфортные условия для людей, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создать новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях экономики", — сказал глава правительства РФ.