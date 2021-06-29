"Режим работы предприятий общественного питания ограничен с 6:00 до 23:00 часов по местному времени (за исключением расположенных на объектах транспорта и в местах временного размещения граждан, а также работающих на вынос)", — говорится в сообщении.

В таком режиме предприятия общепита уже работали с октября 2020 по январь 2021 года.

Согласно изменениям, государственная регистрация брака возможна в присутствии не более 10 человек.

С 29 июня по 26 июля запрещается проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.

В этот же период запрещено проведение в организациях спорта и фитнеса групповых занятий в закрытых помещениях. Но ограничения не будут распространяться на привитых либо переболевших граждан.

Могут проводиться спортивные мероприятия с количеством не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей.

Данная ранее работодателям рекомендация по переводу 30% работников на удаленку не будет касаться привитых либо переболевших.

Также уточнен порядок тестирования вахтовиков и сезонных рабочих соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Контролирующим органам рекомендовано направлять в вахтовые поселки для проверок только привитых либо переболевших сотрудников.

По данным оперативного штаба региона, на утро вторника в области за сутки выявлены 225 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 145 человек, скончался 21. Лечение в стационарах получают 4 тыс. 542 пациента. Всего с начала пандемии зарегистрированы 74 тыс. 65 случаев инфицирования, выздоровели 70 тыс. 253 человека, умерли от нового коронавируса 2 тыс. 825 человек.

По состоянию на вторник первую прививку от COVID-19 в области сделали 352 тыс. человек, что составляет 32,5% от плана вакцинации. Как сообщалось, всего в регионе планируется привить 1 млн 82 тыс. человек, или 60% взрослого населения, чтобы сформировать устойчивый коллективный иммунитет.

Завершили двухкомпонентный курс вакцинации 267 тыс. человек, или 24,7% от плана.