"Иностранные туристы смогут посетить Фукуок, если к сентябрю у всех жителей острова будут паспорта вакцинации от коронавируса. Согласно плану властей провинции Кьензянг, в состав которой входит курорт, первый этап вакцинации ожидается в июле, второй – в сентябре. Всего на этот процесс потребуется около 16-18 недель", — пишет издание.

По расчетам властей провинции, для полной вакцинации всего населения Фукуока потребуется 220 тыс. доз и примерно $1,3 млн.

"Российские туристы, которые составляли значительную часть турпотока на Фукуок, будут первыми, кого начнут принимать на острове при условии, что они прошли полный курс вакцинации. Если эксперимент пройдет удачно, то власти провинции разрешат въезд и другим туристам из стран, где успешно проводится вакцинация от COVID-19", — отмечает Viet Nam News.

Туризм – основа экономики Фукуока. В 2020 году общий турпоток на остров упал на 30,6% по сравнению с 2019 годом, а число иностранных туристов – на 76,1%.

Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом 27 января, были запланированы рейсы из Москвы в столицу Ханой (два раза в неделю), однако они не выполняются. Туристов страна не принимает, она открыта только для граждан РФ, которые приезжают по рабочей визе.

Россиянам для въезда во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Но с момента предыдущего выезда из страны должно пройти более 30 дней.