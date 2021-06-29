"С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19. Однако стимулом сделать прививку это станет лишь для 3% россиян — они готовы вакцинироваться, если это окажется единственной возможностью выехать на отдых. Судя по комментариям, опрошенные не хотят отменять уже запланированные и оплаченные туры. Еще 19% респондентов планируют сделать прививку независимо от условий, поставленных властями региона. Каждый второй россиянин (53%) не будет вакцинироваться в любом случае", — говорится в исследовании.

Отмечается, что сделать прививку ради поездки в Краснодарский край чуть чаще готовы мужчины (4% против 2% женщин), а тех, кто не намерен вакцинироваться при любых обстоятельствах, больше среди женщин (56% против 52%).

В мае каждый пятый россиянин (20%) сообщал, что готов привиться, если это станет единственной возможностью выехать за рубеж.

Опрос был проведен 24-28 июня 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших прививку от коронавируса, в 336 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.