"На этой неделе мы обсудим эти все возможности с бизнесом и Минцифрой для того, чтобы эту платформу (систему QR-кодов — ИФ) внедрить, чтобы это было удобно и оперативно. Надо будет связать нашу цифровую систему с медицинской платформой, с Госуслугами, если это потребуется. Но такие программные решения уже есть", — сказал Гончаров.

Ранее сообщалось, что с 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, должны перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.