В этом же году, помимо С-2, МАШ планирует построить паркинг и перрон для стоянки самолетов возле нового терминала, сказано в отчете. Это позволит увеличить пассажиропоток северного терминального комплекса "Шереметьево" (СТК, сейчас объединяет терминалы В и С-1) до 60 млн пассажиров в год.

Изначально С-2 с пропускной способностью 10 млн пассажиров в год планировалось построить до 2023 года. Но на церемонии открытия С-1 в январе 2020 года глава совета директоров МАШ Александр Пономаренко заявил, что открытие переносится на 2026-й. В отчете аэропорта за 2019 год и вовсе говорилось, что строительство С-2 ожидается в 2030-х гг.

В том же отчете сообщалось и про перенос сроков реконструкции терминала F "Шереметьево", которая изначально предполагалась в 2021 году. Теперь, согласно новому отчету, "техническое переоснащение" F "для обеспечения растущих потребностей аэропорта" планируется в 2022 году. В него войдут обновление интерьера, модернизация телетрапов, установка новых систем досмотра ручной клади и обработки багажа.

В 2030-2031 гг., согласно отчету, МАШ планирует строительство ангарного комплекса для ВПП-3, реконструкцию здания центрального управления аэропорта и второй этап второй очереди строительства грузового терминала в СТК.

В отчете также говорится об утверждении советом директоров МАШ в октябре долгосрочной модели развития пассажиропотока аэропорта до 2032 года. Среднегодовые темпы прироста перевозок аэропортов Московского авиаузла (МАУ), согласно этой модели, в 2019-2032 гг. составят 4,4%. При этом темпы прироста у "Шереметьево" будут выше — 5,7%, "что позволит не только сохранить текущие позиции, но и увеличить долю аэропорта в МАУ с 49% в 2019 до 56% в 2032 году".

При этом на 2021 год МАШ прогнозирует рост перевозок на 40% в сравнении с показателем "ковидного" 2020-го, когда было обслужено 19,6 млн пассажиров против 50 млн в 2019-м. "Далее, если сбудется благоприятный прогноз, ожидаем возвращения пассажирских перевозок к допандемийным показателям в 2022- 2023 годах", — говорится в отчете со ссылкой на Пономаренко.