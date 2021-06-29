Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении отмечается, что выделенные из резервного фонда средства позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В их числе: Хабаровск — Анадырь, Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск, Владивосток — Чита, Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Стоимость перелёта составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.

Мишустин сообщил на заседании правительства, что сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тыс. человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Полёты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании. Она создаётся по поручению президента России на базе регионального авиаперевозчика "Аврора". Принятое решение сделает перелёты между регионами ДФО более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока.