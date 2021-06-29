Как сообщает якорный инвестор курорта — АО "Курорт Белокуриха", санаторий будет рассчитан на 1 тыс. мест. В настоящее время пермская компания приобрела 16,5 га земли в центральной части "Белокурихи Горная".

Проектирование займет около полугода, в настоящее время инвестор прорабатывает концепцию будущей здравницы. "Почему именно Алтай и "Белокуриха Горная"? Во-первых, у меня два сына, семь внуков и внучек — есть с кем работать, кого учить, кому передавать дела. А во-вторых, это моя мечта — построить здесь санаторий. Двенадцать лет назад я отдыхала в санатории "Катунь" в Белокурихе, а теперь буду строить неподалеку санаторий", — приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Экспресс-тур" Татьяны Нешатаевой.

По данным "Курорта Белокуриха", проект нового инвестора станет первым классическим санаторием на территории кластера. В настоящий момент компании также обсуждают создание терренкуров.

ООО "Экспресс-Тур" является собственником теплоходов "Родная Русь" и "Русь Великая", которые в том числе обслуживают туристов.

Единственным владельцем компании является Татьяна Нешатаева, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО по итогам 2020 года составила 173,6 млн рублей, чистая прибыль — 12,8 млн рублей.

Новая туристическая площадка "Белокуриха Горная" строится недалеко от действующего курорта "Белокуриха". АО "Курорт Белокуриха" намерено вложить в проект порядка 10 млрд рублей.