"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) разместила тендер на поиск организации, которая займется сопровождением реализации новой концепции питания в поездах дальнего сведения, пишет издание.

Новая концепция будет реализовываться сторонними компаниями, которые купят франшизу ФПК, сообщили газете в компании. В ФПК отметили, что речь не идет о едином операторе питания, а о стандартизации и брендирования продукции, оформлении вагонов-бистро.

РЖД в мае сообщили о смене концепции питания пассажиров. Во всех поездах будут действовать единые стандарты и цены на питание. Предполагается, что по новой технологии в вагон-бистро будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях с применением новых технологий термообработки и контроля качества. Готовые блюда будут разогреваться и сервироваться для подачи пассажиру. Традиционные вагоны-рестораны останутся в фирменных и туристических поездах.