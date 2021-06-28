"За последние три года мы фиксируем устойчивую динамику роста туристического потока. 2020-й год мы не берем во внимание, потому что год очень сложный для всей туристической отрасли. Если обратиться к доковидным цифрам, то поток гостей в Свердловскую область увеличился с 1,2 млн гостей в год до 1,7 млн по итогам 2019 года", — сказала она.

Казакова отметила, что на данный момент большая часть популярных отелей Екатеринбурга фиксируют загрузку свыше 80%, некоторые — 90-100%.

При этом, по ее данным, Свердловскую область чаще посещают по деловым мотивам. Доля таких гостей на текущий момент составляет 60% от общего количества приезжающих.