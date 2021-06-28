"Аэропорты московского авиационного узла (Домодедово, Жуковский, Шереметьево) работают в штатном режиме. Организовано взаимодействие с дежурными службами аэропортов", — сказали журналистам в министерстве.

По данным ведомства, подтоплений участков дорог и придомовых территорий на территории Московского региона не зафиксировано.

Там отметили, что спасатели МЧС ликвидируют последствия непогоды и оказывают адресную помощь жителям Москвы и Подмосковья.

Как сообщалось, сильный ливень обрушился на Москву после полудня понедельника. Непогода привела ко множеству подтоплений на улицах города, а также задержке автобусов, трамваев и электробусов из-за упавших деревьев.

Стало известно, что сильные ливни парализовали движение поездов в обе стороны на открытом участке Филевской линии. Также прерывалось движение на станции "Ясенево" на южном участке Калужско-Рижской линии. Из-за сложных погодных условий было затруднено движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД между платформами "Савеловская" и "Бескудниково".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, жители в шести муниципалитетах Подмосковья остались без света из-за "суперливня".

По прогнозу Гидрометцентра России, дожди закончатся в Москве лишь к полуночи.