"Генеральный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов с рабочим визитом посетил Республику Алтай. По итогам визита корпорация и правительство Алтая договорились о сотрудничестве. Стороны планируют подписать соглашение о комплексном развитии туристической инфраструктуры в регионе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства", — сообщает пресс-служба АО.

По словам Суханова, реализация только части проектов в республике позволит создать минимум 1,5 тыс. новых номеров и увеличить туристический поток до 3 млн человек в год.

"В рамках соглашения совместно с регионом мы определим перспективные территории для реализации инвестиционных проектов. Предварительно мы проанализировали существующие проекты и предлагаем использовать комплексный подход при их реализации. Мы должны помочь путешественникам выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между точками притяжения, «закольцевать» существующие и будущие курорты, что даст возможность распределять туристические потоки", — приводит его слова пресс-служба.

Как напомнил Суханов, за прошлое лето турпоток в регион возрос на 15% в сравнении с предыдущим периодом, рост в зимний сезон составил 26%. Уже несколько лет подряд ежегодный поток туристов в регион превышает 2 млн человек.

"Развитие таких объектов, как курорт "Манжерок", ГЛК "Телецкий", создание круглогодичных мест размещения помогают региону в решении вопроса сезонности", — добавил он.

В свою очередь, глава региона Олег Хорохордин сообщил, что на Алтае сейчас работает свыше 910 субъектов туристской индустрии, в том числе 388 коллективных средств размещения и более 400 сельских домов.

"Сотрудничество с корпорацией поможет нам решить давний вопрос с использованием площадки "Жемчужины Алтая". В ее развитие ранее были вложены серьезные, в том числе федеральные средства, но объект так и не заработал. Логистика и конфигурация площадки позволяют строить здесь не только объекты туризма и развлечений, но и санаторно-оздоровительную инфраструктуру, экспортно-ориентированные экологичные инновационные производства. Рассчитываем, что при помощи корпорации мы сможем привлечь частных инвесторов на этот объект", — заключил Хорохордин.