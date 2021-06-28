"Большой спрос на прививку спровоцировал локальный дефицит вакцины в некоторых поликлиниках. Сегодня сертифицированные препараты поступят в достаточном количестве", — написал он в своем аккаунте в телеграме в понедельник.

Мэр отметил, что прививочная кампания на курорте идёт ускоренными темпами. "Сейчас в Сочи привились более 61 тыс. человек, это порядка 25% от общего населения города, которому необходимо вакцинироваться. В первую очередь вакцинируются специалисты предприятий, чья работа связана с людьми — работники транспорта, санаторно-курортной и социальной сфер, также сотрудники образовательных организаций", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, на прошлой неделе в Сочи открылось ещё 10 дополнительных прививочных пунктов. Всего их в городе сейчас 26, в том числе мобильные комплексы, которые по заявкам охватывают трудовые коллективы и отдалённые населённые пункты.