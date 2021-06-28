"В нашем отеле сейчас действуют ограничения, которые введены министерством здравоохранения Турции еще в прошлом году. Это соблюдение дистанции, мер гигиены, организация питания с учетом новых требований. Но часть ограничений, введенных весной из-за роста заболеваемости, с 1 июля снимаются. В частности, время проведения вечерних шоу и концертов будет продлено до полуночи", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам отельера, туристы могут свободно покидать территорию отеля и выходить за его территории до 22:00.

"С 1 июля будет отменено действующее сейчас ограничение на прогулки по улицам в воскресенье", — добавил Кыранкая.

Прошлым летом министерство туризма Турции разработало перечень строгих требований к отелям с числом номеров больше 50, без выполнения которых они не могут принимать туристов. Отели, которые соответствуют этим условиям, получают сертификаты безопасности – Safe Tourism Certificate. Требования министерства касаются организации работы всех подразделений отелей, в том числе, ресепшн, ресторанов, пляжей, анимации, организации уборки номеров.

Авиасообщение с Турцией, ограниченное с 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране до более чем 60 тыс. случаев в сутки, возобновлено в полном объеме 22 июня. Туроператоры говорят об ажиотажном спросе на направление со стороны российских туристов.

К 20-м числам июня число случаев заражения упало до уровня ниже 5 тыс. в сутки. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что с 1 июля будет снята часть ограничений, введенных в апреле из-за рекордных цифр заболеваемости. Помимо комендантского часа по воскресеньям, речь идет о возобновлении работы ресторанов и нормального доступа к общественному транспорту.