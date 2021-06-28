"Сегодня общался с рядом рестораторов, коллеги даже предложили, что они своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услугу, стоимость самого ПЦР", — сказал Немерюк на пресс-конференции в Москве.

Глава департамента добавил, что новая система прохода в заведения общественного питания Москвы по QR-кодам комфортна "и для посетителей, и для сотрудников ресторанов".

С 28 июня Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания в течение последнего полугода или наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного в последние трое суток.