"По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей. Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети в понедельник.

Он уточнил, из той суммы 2,4 млрд рублей необходимо направить на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств понадобится на ремонт дорог.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина.