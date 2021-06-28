"На данном видео директор одного из филиалов туристического агентства сообщает, что оказывала клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус содействие в получении отрицательного результата того же теста, необходимого для выезда за рубеж", — говорится в пресс-релизе.

Ранее в соцсетях появилось видео, где, как утверждается, директор красноярского турагентства рассказывает о своей помощи клиентам, поездка в Египет которых оказалась под угрозой из-за положительного ПЦР-теста. Женщина советовала клиентам проделывать ряд манипуляций, чтобы "обмануть" тест. По утверждению директора турагентства, этот способ помогал туристам получить нужный результат и отправиться на отдых.