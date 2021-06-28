Рейсы будут выполняться на самолетах A319 трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 8:15 по местному времени.

Авиаперевозчик прекратил полеты в Екатеринбург в марте 2020 года в связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В настоящее время из "Кольцово" в турецком направлении выполняются рейсы только в Анталью.

Как сообщалось, авиасообщение РФ с Турцией, приостановленное в марте 2020 года из-за пандемии, было частично возобновлено летом того же года, но в апреле 2021 года снова ограничено из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом в этой стране. С 22 июня ограничения в авиасообщении были сняты.