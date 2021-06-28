"С сегодняшнего дня мы начали отбор проб, исходя из ситуации с погодными условиями, исходя из течения, характерного для побережья Большой Ялты. Отбор проб от Фороса до Алупки, то есть это те первые пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания", — сказала Пеньковская журналистам в понедельник.

При этом, по ее словам, о сроках открытия пляжей для купания говорить пока рано, пробы будут проверять ежедневно в течение трех суток.

Как уточнили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма, параллельно будет вестись обследование дна на некоторых пляжах, так как потоки дождевой воды могли вынести туда мусор. Работы начнутся, как только снизится мутность.

Как сообщалось, пляжи Ялты будут открывать для купания поэтапно. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что, вероятно, больше всего времени понадобится для нормализации показателей в центре города — не меньше недели.

Всего в ялтинском регионе 86 пляжей, на четырех продолжаются восстановительные работы. Участок от Фороса до Алупки находится западнее Ялты.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина.