"В соответствии с решением губернатора края в крупных объектах размещения у туристов вынуждены будут требовать справки о тестах и сертификаты вакцинации. А небольшие частные объекты не будут требовать ничего. В социальных сетях уже появились рекламные ролики, в которых владельцы квартир и домов объясняют, что новые требования касаются только отелей и санаториев, а для заселения к ним никакие справки не нужны", — рассказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

"Таким образом дискриминируются добросовестные налогоплательщики – отельеры и туроператоры. Зато серый и черный сектора экономики региона будут процветать", — добавила Ломидзе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Представители турбизнеса считают, что эта мера сорвет летний сезон, так как порядка 50% туристов, забронировавших путевки, откажутся от поездок. Руководители Ростуризма и Роспотребнадзора обратились с Кондратьеву с просьбой смягчить требования и разрешить туристам заселяться не только с прививкой, но и с ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител.

Ломидзе подчеркнула, что с момента появления информации о новых требованиях туроператоры получают множество запросов о возможности аннуляции уже приобретенных туров, а продажи отдыха в Краснодарском крае упали в 2-3 раза.