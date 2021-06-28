С 9 июля начнутся полеты в Бургас. Заявленная перевозчиком частота — три раза в неделю.

С 17 июня S7 планирует запустить рейсы Москва — Варна. Они будут выполняться четыре раза в неделю.

Правила въезда в зарубежные государства из РФ могут меняться в зависимости от эпидобстановки, уточняет S7. Перед вылетом компания рекомендует проверять на ее официальном сайте актуальные требования к пассажирам.

Как сообщалось, регулярные рейсы в Болгарию, приостановленные в прошлом году из-за пандемии COVID-19, российское правительство разрешило возобновить с 28 июня.