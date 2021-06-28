"Сил достаточно — работают более тысячи человек, порядка 80 единиц техники. До 30 июня закончим работы", — сказал Кабанов.

Как сообщил глава администрации города Сергей Бороздин на своей странице в фейсбуке, воду уже откачали из 211 подтопленных помещений, продезинфицировали 76 подвалов, 43 подъезда и 237 км дорог, просушили 59 объектов, прочистили 125 ливневок и водостоков, спилили 382 аварийных дерева, очистили от мусора и ила 604,8 км улиц, собрали 29 тысяч куб. м мусора. В пунктах временного размещения остаются 128 человек, в том числе 27 детей.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина.