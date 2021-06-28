"Самой значительной проблемой стал недавний указ, подписанный российским правительством, по которому США и Чехия были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США потеряли возможность брать на работу в дипломатические представительства граждан России и третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших диппредставительств в России", — сказал он в эфире телеканала "Дождь".

По словам посла, в течение нескольких десятков лет посольство давало работу сотням граждан России и третьих стран, а сейчас оно должно привести состав своего персонала в соответствие с указом к 1 августа.

"Мы над этим работаем, но это очень сильно влияет на работу нашей дипмиссии и особенно на работу наших консульских служб. Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз. Эти заявления приходится обрабатываться посольствам США в регионе в любой другой стране, хотя россиянам удобнее всего подавать заявления на визы в посольствах США в соседних с Россией странах. Те постараются взять эту задачу на себя", — подчеркнул Салливан.

Он заявил, что собирается серьезно работать с коллегами и друзьями в МИД РФ, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для дипломатического присутствия в России.

"В 2017 году в дипломатических представительствах США в России работало более 1200 человек, сейчас работает намного меньше. А после 1 августа у нас здесь будет работать очень мало народа, в результате чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых нуждаются и американцы, и россияне. Это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией, это влечет серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий, как американских, так и российских. Этот вопрос уже неоднократно был темой многих разговоров, в том числе, разговоров, которые у меня были с моим другом и коллегой, замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым", — добавил посол.

По его словам, на следующей неделе планирует обсудить, как диппредставительство США будет работать в условиях ограничений.

"Мы выполним требования указа, но мы должны определить пути получения виз, чтобы большее число граждан США могли приезжать сюда для работы, а также определиться с договорными отношениями, в которые мы сможем вступать с гражданами РФ или третьих стран, чтобы быть в состоянии предоставлять им основные услуги, которые раньше предоставляло посольство США в РФ, а до этого в Советском Союзе. Очень жаль, что в результате сложившихся отношений персонал дипмиссий в наших странах настолько сократился. Мы пережили холодную войну, и наши посольства тогда продолжали работать. Я надеюсь, что с учетом импульса, заданного на встрече двух президентов в Женеве, мы сможем улучшить эту ситуацию для обоих дипломатических представительств", — сказал посол.

Посольство США остановило выдачу недипломатических виз гражданам России 12 мая, с этой даты оно оказывает только экстренные услуги американским гражданам.