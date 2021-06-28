С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, должны перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", большинство кафе и ресторанов соблюдают новые требования столичной мэрии. Сотрудники заведений на входе просят посетителей предоставить QR-код, ссылаясь на указ мэра Москвы. После предоставления кода они проверяют их при помощи сканера в мобильной телефоне, полученные данные сверяются с паспортными.

Сети ресторанов быстрого питания "McDonald's", "KFC" и "Burger King", которые посетили корреспонденты агентства, сообщили, что с понедельника закрывают залы для посетителей. Рестораны приняли решение работать только навынос или на доставку.

"Из-за указа мэра мы работаем только на вынос, вся сеть. Посидеть у нас в зале пока нельзя, но можно воспользоваться верандой. До конца действия указа, скорее всего, будем так работать", — сказал сотрудник "McDonald's" корреспонденту, отвечая на вопрос о том, почему закрыт зал.

Часть сетей кофеен также перешли на работу навынос.

В сети кофеен "Даблби" сообщили, что пока не приняли окончательного решения о том, в каком формате будут работать. Исключительно навынос работает кофейня "Surf Coffee".

В предприятии сети кофеен "Starbucks" у корреспондента "Интерфакса" на входе в зал попросили предъявить QR-код и паспорт для удостоверения личности.

Кофейня принимает посетителей как в зале, так и работает навынос и на веранду. По словам сотрудника предприятия, вся сеть "Starbucks" теперь работает в новом формате. При этом, как отметил работник сети, гостей стало ощутимо меньше, чем обычно. "Пока работаем так первый день, готовимся к возмущениям посетителей", — сказал сотрудник кофейни.

В сети кофеен "Шоколадница" у корреспондентов также попросили на входе предъявить QR-код. В "Шоколаднице" около Комсомольской площади разделили свободную от COVID-19 зону и пространство для выдачи заказов, сидячие места в которой были убраны. В свою очередь сотрудник кофейни, расположенной на "Пушкинской", также попросил предоставить QR-код, но проверить его не смог.

Также QR-коды проверяют в сети кофеен Costa Coffee, сети ресторанов "Кофемания".

Сотрудник одной из кофеен на Ходынском бульваре на входе попросил у корреспондента "Интерфакса" QR-код, однако проверять его не стал. Сканировать код не стали у корреспондента в кофейне, расположенной около метро "Красные ворота" — сотруднику было достаточно убедиться в том, что код есть. Также поступили и в кофейне "Аэрофобия", но гости в ней были только на веранде.

В одном из заведений сети "Prime" у корреспондента решили проверить QR-код только после вопроса о том, можно ли посидеть в зале, при этом все места были заклеены лентой.

Несмотря на указ мэра, часть заведений общепита решили не переходить на новую систему.

Так, в одном из ресторанов на Тверском бульваре у корреспондента "Интерфакса" не стали просить QR-код. В ресторане той же сети на Большой Грузинской улице также код проверять не стали, сообщив, что "мы работаем в прежнем формате. QR-коды не нужны, требуются только маски и перчатки. Работаем так по всей столице".

Также код не спросили у корреспондентов в нескольких кафе на Ходынском бульваре.