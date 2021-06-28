"Мы готовим правила для этой группы вместе с Роспотребнадзором. На неделе объявим", — написал Алиханов в ответ на предложение подписчиков "отправлять всех туристов домой".

Глава региона также отметил, что готовящееся решение будет "взвешенным и необременительным".

При этом на прошлой неделе в региональном правительстве "Интерфаксу" заявляли, что власти пока не планируют вводить ограничения для туристов, не привитых от коронавируса, по примеру Краснодарского края.

В области с 17 июня и 23 июня постепенно вновь ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. С 24 введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и сектора гостеприимства и общепита. Эти меры должны снизить темп заболеваний.

Как сообщалось, в Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваний коронавирусом в течение последнего месяца.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 162 новых случая коронавирусной инфекции.