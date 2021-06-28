"В подмосковном музее "Новый Иерусалим" 27 июня завершила работу выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз", которая представила публике 70 произведений XVI-XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Помимо работ самих Брейгелей в экспозицию были включены произведения их современников — широко известных фламандских и голландских авторов", — говорится в сообщении.

Масштабный проект, стартовавший 24 декабря 20220 года, за полгода посетили почти 92 тыс. человек — гостей из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов и стран, всего было проведено больше 1000 экскурсий и лекций.

"К выставке были выпущены тематический каталог, видеоэкскурсия и аудиогид по экспозиции. Для детей и взрослых было разработано несколько образовательных и творческих занятий. Музей также предложил своим подписчикам цикл онлайн-лекции с куратором выставки и серию публикаций о скрытых смыслах в картинах Брейгелей и их современников", — уточняют в ведомстве.

В настоящий момент в музее представлен новый временный проект — выставка "Константин Горбатов. Приближая красоту", приуроченная к 145-летию мастера русского импрессионизма Константина Горбатова. Выставка продлится до 5 декабря 2021 года.