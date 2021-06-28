Рейсы будут выполняться по пятницам на самолете Airbus А320. Вылет из Ростова-на-Дону — в 3:20, прибытие в Ереван — в 5:50. Вылет в обратном направлении — в 6:40, прибытие в Ростов-на-Дону — в 7:20.

Кроме того с 26 июня к выполнению регулярных рейсов по данному маршруту приступил "Аэрофлот". Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 дважды в неделю — по четвергам и субботам: вылет из Ростова-на-Дону — в 9:45, прибытие в Ереван — в 12:35; обратно борт отправляется в 13:35, прибытие в Ростов-на-Дону — в 14:25. Время указано местное для каждого аэропорта.

В пресс-релизе также отмечается, что пассажирам "Аэрофлота" доступны трансферные стыковочные рейсы из аэропорта "Шереметьево" по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Ереван и обратно.

В июле частота перелетов из Ростова-на-Дону в города Армении увеличится до 10 раз в неделю. Помимо Еревана из "Платова" также выполняются рейсы в город Гюмри (авиакомпания "Азимут").

Всего на сегодняшний день пассажирам аэропорта "Платов" доступны регулярные и чартерные рейсы по 9 направлениям в дальнее зарубежье и 12 — по СНГ.