В частности, рейсы в Варну будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Ростова-на-Дону в 9:30, прибытие в Варну в 12:05, вылет в обратном направлении в 13:05, прибытие в Ростов-на-Дону в 15:10.

Рейсы в Стамбул будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Ростова-на-Дону в 9:15, посадка в Стамбуле в 11:45, вылет из Стамбула в 12:50, прибытие в Ростове-на-Дону в 15:10.

Как сообщалось ранее, в текущем году "Азимут" планирует перевести 2 млн пассажиров против 1,22 млн человек по итогам 2020 года. Авиакомпании в первом квартале 2021 года перевезла 426,621 тыс. человек, что на 29% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.