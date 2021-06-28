"В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг", — говорится в сообщении пресс-службы ФАС в понедельник.