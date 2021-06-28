Пресс-служба Приморского краевого суда сообщила, что истец обратился в суд, указав, что Арбитражный суд края признал незаконным постановление пристава из Дальнегорска о временном ограничении на выезд должника из РФ.

Кроме того, должника в установленный законом срок не уведомили о введенном в отношении него ограничении права на выезд из страны. О запрете он узнал при регистрации на авиарейс. Истец заявил, что из-за противоправных действий судебных приставов он не смог воспользоваться туристической путевкой.

Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал с РФ в лице Федеральной службы судебных приставов России в пользу истца убытки в размере 121 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., а также судебные расходы, всего около 130 тыс. рублей. Приморский краевой суд оставил это решение в силе.