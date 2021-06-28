Кроме того, все работники, которые прибывают в Камчатский край на вахтовые работы, должны быть привиты от COVID-19.

Поручение разработать такие нормативные требования за ближайшие несколько дней дал своей команде губернатор края Владимир Солодов.

По данным на 28 июня, на Камчатке зарегистрировано 15 тыс. 196 случаев коронавируса (плюс 39 за сутки). В "ковидных" госпиталях региона лежат 602 пациента (плюс 42). Из 740 коек для больных COVID-19 в крае свободными остались 138 (18,6%). По последним данным, привились 41 тыс. 144 жителя Камчатки (27,9%).