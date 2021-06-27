"Согласно заявлению Минтуризма, с 30 июня все путешественники, прибывающие в Грецию из России, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (не ранее, чем за 72 часа до поездки) или экспресс-теста на ковид. Это правило касается как граждан без прививки от коронавируса, так и вакцинированных россиян", — пишет издание.

Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию.

Как отмечает газета, ужесточение связано с распространением индийского штамма коронавируса и ухудшением эпидемиологической обстановки в России.

Ранее в субботу власти Греции продлили до 3 июля разрешение на въезд для российских туристов с прививкой, тестом или справкой о наличии антител. Кроме того, гражданам РФ необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.