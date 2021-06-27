"Таких комбинированных предложений очень много, они ориентированы, прежде всего, на молодежную энергичную аудиторию. В крупных городах формируются все новые точки притяжения. Это не только Москва и Петербург, которые, безусловно, богаты на такие возможности поездки. Сюда также можно отнести Казань, Новосибирск, Иркутск, Якутск, Сахалин", — рассказала она, выступая в прямом эфире онлайн-тура "Это Россия" на платформе АНО "Россия – страна возможностей".

Как отметила Лысенкова, все эти города доступны для отдыха в таком формате, когда вокруг крупного города формируются точки туристического притяжения, таким образом, чтобы кроме исторического центра города можно было посетить креативные пространства, поселиться за городом, посетить локальную кухню и отправиться на природу. "Такой формат отдыха невероятно набирает популярность", — подчеркнула она.

Президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию 21 апреля предложил поощрить студентов, которые проявили себя в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей", льготными туристическими путевками на летние каникулы.

Ростуризм в конце мая объявил о старте программы кешбэка на поездки по России для активных студентов и школьников 1 июля, на нее будет выделено 2 млрд рублей. Купить туры можно будет на платформе "мирпутешествий.рф" с помощью карты "Мир", кешбэк будет автоматически начислен на карту. Размер кешбэка составит не менее 50%.

По расчетам ведомства, количество участников программы за 2020 и 2021 годы может составить более 200 тыс. человек. Они будут отобраны на конкурсах, организованных АНО "Россия – страна возможностей", таких как "Большая перемена", "Твой ход" для студентов.