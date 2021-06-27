В ходе исследования выяснилось, что сформировать свой отпускной бюджет не получается не только у сограждан, имеющих скромный ежемесячный заработок, но и порой у респондентов, получающих сравнительно высокую зарплату. Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин, зарабатывающий от 80 тыс. рублей (19%), жалуется на нехватку денег даже на недельный отпуск.

Результаты исследования показывают, что каждый десятый россиянин (10%) может позволить себе потратить за неделю отпуска не более 10 тыс. рублей, 13% сограждан — не более 19 тыс. рублей, 11% участников опроса — до 29 тыс. рублей, 8% опрошенных — до 39 тыс. рублей, 5% респондентов — не более 49 тыс. рублей, 4% россиян — до 59 тыс. рублей.

По данным SuperJob.ru, недельный отпуск с расходами в пределах 60-69 тыс. рублей по карману для 2% участников опроса, и столько же респондентов могут потратить за неделю отпуска от 70 тыс. до 79 тыс. рублей.

Траты от 100 тыс. рублей за отпуск продолжительностью в неделю по карману для 3% россиян, показывают результаты опроса.

Опрос был проведён 19 мая — 21 июня 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 596 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.