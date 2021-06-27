Как сообщается на сайте СК РФ, в настоящее время следователи территориального подразделения ведомства установили, что в "Артеке" у ряда детей выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем инфицированные дети, а также дети из числа контактных с соблюдением установленного порядка были определены для лечения и дальнейшей диагностики в специально отведенные для этого на территории республики обсерваторы, в том числе и санаторий "Прибой", находящийся в Евпатории.

"По результатам выезда в санаторий "Прибой", который осуществлен с соблюдением ограничений по контакту с ковидными больными, установлено, что условия прохождения лечения благоприятные, фактов нарушения прав детей не выявлено. От родителей, дети которых проходят лечение в санатории "Прибой", заявлений и жалоб не поступало", — говорится в сообщении.

Бастрыкин обратил внимание подчиненных на необходимость постоянного контакта с руководством детского центра и медиками для получения родителями детей оперативной и исчерпывающей информации о произошедшем и текущем ходе лечения. Родителям и детям будет оказано должное внимание и необходимая поддержка.

21 июня стало известно, что более 70 человек отправили в обсерваторы после контакта с зараженными COVID-19 в "Артеке", в их числе 60 детей и 16 взрослых. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе детского центра, дети переносят вирус бессимптомно. Изолированные ребята находятся на связи с родителями и сотрудниками лагеря, им присылают сухие пайки, фрукты и игры.

"Артек" возобновил после ограничений из-за коронавируса прием детей из всех регионов России в январе. За 2021 год он планирует принять 32 280 детей, работая на 75% проектной мощности.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.