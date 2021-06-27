"Днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с. Во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей", — говорится в информации на сайте крымского гидрометцентра.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 55 человек травмированы. 26 июня в Ялте за два часа выпала полумесячная норма осадков. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.