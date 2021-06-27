Ранее планировалось, что локдаун будет отменен с понедельника, однако в минувшую субботу в стране было выявлено 5,8 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Яссин заявил, что рассматривать вопрос об отмене карантинных мер можно будет тогда, число заражений вирусом в сутки опустится ниже отметки в 4 тыс.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Малайзии было зарегистрировано 728 тыс. 462 случая заражения COVID-19, от связанных с ним заболеваний скончались более 4,8 тыс. человек.