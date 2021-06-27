"В ряде средств массовой информации опубликовано сообщение о вспышке коронавируса в стационарном детском оздоровительном лагере "Байлак", расположенного на берегу озера "Чагытай" на территории Тандинского района республики", — говорится в сообщении.

По данному факту СУ СКР организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что в лагере находилось 174 ребенка и 33 работника. ПЦР-методом заболевание выявлено у 66 детей, а также 8 сотрудников лагеря. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания.

Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.