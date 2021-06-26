Всего в лагере, который начал работать 10 июня, находилось 174 ребенка и 33 взрослых. Сначала медики обнаружили ОРВИ у одного ребенка, который был отправлен в больницу, где ему был поставлен диагноз Covid-19. С этого момента в лагере введены ограничительные мероприятия, а 24 июня Роспотребнадзор начал расследование.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Туве остается напряженной. Местный Минздрав сообщает, что в республике на два дня была приостановлена вакцинация из-за нехватки первого компонента вакцин. Вакцинация вторым компонентом продолжалась в обычном режиме.

Накануне в республику поступила новая партия вакцины ГамКовидВак в количестве 2 тыс. 400 доз, сообщается на сайте Минздрава Тувы.