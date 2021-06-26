"Представители миллиардера Ивана Саввиди предложили руководству Mouzenidis Group приобрести принимающую компанию российского туроператора "Музенидис Трэвел" в Греции Mouzenidis Travel Greece. Саввиди предложил план, согласно которому бизнесмен станет стратегическим инвестором Mouzenidis Travel Greece", — пишет издание.

Как отмечает портал, Саввиди готов погасить все долги принимающей компании: общий объем инвестиций составит более 30 млн евро наличными или гарантийными обязательствами. Средства должны пойти на "реструктуризацию долгов и защиту от кредиторов в соответствии с положениями нового закона о банкротстве 4738/20120".

В 2020 году миллиардер дважды предлагал Mouzenidis Group купить принимающую компанию вместе с сетью международных офисов в 60 городах, а также хотел приобрести контрольный пакет акций холдинга. Но предложение было отклонено, поскольку в компании уже вели переговоры с крупнейшим греческим банком Piraeus Bank о предоставлении ссуд и кредитов на выгодных условиях.

Греческие СМИ 23 июня сообщили, что холдинг Mouzenidis Group в прошлую пятницу подал в суд первой инстанции в Салониках ходатайство о приостановке деятельности. Отмечается, что задолженность компании с 2019 года составляет около 70 млн евро. В основном это долги перед отельерами.

В соцсетях Mouzenidis Travel Greece объявила о начале процесса консолидации бизнеса, поскольку доходы компании с начала пандемии коронавируса упали на 95%. Компания сообщила, что для выполнения всех обязательств бизнес в ближайшее время обратится ко всем кредиторам с графиком погашения долгов.

На прошлой неделе Mouzenidis Travel Greece приостановила прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Своим партнерам-турагентам в России туроператор предложил перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. В него входит сеть отелей (1400), авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов.

Как сообщалось, 27 марта 2021 года основатель и президент холдинга Group Борис Музенидис умер в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.

Предприниматель Иван Саввиди владеет компанией "Группа "Агроком", в которую входят 60 предприятий пищевой промышленности, аграрной отрасли, упаковочной индустрии, розничной торговли. В 2021 году он занял 83 место топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.